Килиан Мбаппе пропустит матч «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» из-за полученной травмы в игре французской Лиги 1 с «Монпелье» (3:1).

«После обследования было установлено, что Килиан Мбаппе получил травму двуглавой мышцы левого бедра. На восстановление после повреждения уйдёт около трёх недель», — гласит официальное заявление «ПСЖ», опубликованное на официальном сайте парижан.

Также сообщается, что сегодня, 2 февраля, пройдёт медицинское обследование защитник Серхио Рамос, получивший травму в том же матче с «Монпелье».

Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт менее чем через две недели, 14 февраля. Мбаппе, покинувший поле в игре с «Монпелье» уже на 21-й минуте, не сможет помочь своей команде.

Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»: