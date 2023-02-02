Килиан Мбаппе пропустит матч «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» из-за полученной травмы в игре французской Лиги 1 с «Монпелье» (3:1).
«После обследования было установлено, что Килиан Мбаппе получил травму двуглавой мышцы левого бедра. На восстановление после повреждения уйдёт около трёх недель», — гласит официальное заявление «ПСЖ», опубликованное на официальном сайте парижан.
Также сообщается, что сегодня, 2 февраля, пройдёт медицинское обследование защитник Серхио Рамос, получивший травму в том же матче с «Монпелье».
Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт менее чем через две недели, 14 февраля. Мбаппе, покинувший поле в игре с «Монпелье» уже на 21-й минуте, не сможет помочь своей команде.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»:
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