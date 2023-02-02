Балахнин: Семак — лучший тренер РПЛ. Карпину до этого далеко, он пока ничего не выиграл

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим представителем своей профессии в Российской Премьер-Лиге, выделив его на фоне Валерия Карпина, возглавляющего ростовчан.

«Валера здорово работает с пацанами в «Ростове», конечно, но до лучшего тренера ему далеко. Тренера можно называть лучшим, если он выигрывает трофеи. На сегодняшний день лучший тренер РПЛ — Сергей Семак. Да, можно сказать, что у него суперкоманда, но вы не забывайте, что управлять миллионерами очень непросто. Семак даёт результат, а Георгиевич пока ничего не выиграл. Посмотрим, что будет дальше. Если Карпин выиграет титул, то тогда мы будем говорить, что он лучший», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Семак в качестве главного тренера «Зенита» выиграл чемпионат России четыре раза подряд с 2019 по 2022 год.