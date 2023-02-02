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Червиченко: вряд ли Абаскаль так проникся русской идеей, что захочет остаться в России

Червиченко: вряд ли Абаскаль так проникся русской идеей, что захочет остаться в России
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может покинуть московский клуб и возглавить «Севилью», которая проявляет интерес к испанскому специалисту.

«На мой взгляд, Абаскаль — это хороший тренер. Он испанец: с чего бы ему не поехать в «Севилью», если она им правда интересуется? Вопрос в сумме, но вряд ли Абаскаль настолько проникся русской идеей, что при равных или чуть худших условиях он захочет остаться в России без международных турниров. Его даже критиковать за это нельзя, потому что это нормальный выбор нормального человека», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает второе место в Российской Премьер-Лиге, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.

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