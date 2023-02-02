Червиченко: вряд ли Абаскаль так проникся русской идеей, что захочет остаться в России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может покинуть московский клуб и возглавить «Севилью», которая проявляет интерес к испанскому специалисту.
«На мой взгляд, Абаскаль — это хороший тренер. Он испанец: с чего бы ему не поехать в «Севилью», если она им правда интересуется? Вопрос в сумме, но вряд ли Абаскаль настолько проникся русской идеей, что при равных или чуть худших условиях он захочет остаться в России без международных турниров. Его даже критиковать за это нельзя, потому что это нормальный выбор нормального человека», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Спартак» занимает второе место в Российской Премьер-Лиге, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.
- 2 февраля 2023
-
20:00
-
19:43
-
19:43
-
19:35
-
19:20
-
19:19
-
19:08
-
19:03
-
18:57
-
18:55
-
18:55
-
18:46
-
18:37
-
18:17
-
18:16
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:34
-
17:22
-
17:19
-
17:13
-
17:05
-
17:01
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:40
-
16:34
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
15:55