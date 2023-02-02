Дарвин Нуньес назвал одноклубников по «Ливерпулю», помогавших ему с адаптацией в команде

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал о своей адаптации в клубе и взаимодействии с одноклубниками, а также назвал товарищей по команде, которые помогли ему больше всего.
«Думаю, что после первых нескольких месяцев адаптации всё стало улучшаться. Я чувствую себя как дома. Чувствую себя счастливым. Одноклубники очень хорошо меня поддерживали и поддерживают до сих пор. Вот для чего мы здесь. Мы команда. Если мы можем помочь друг другу, это хорошо».
Мои товарищи по команде, которые говорят по-испански, всегда переводят мне, потому что я до сих пор многого не понимаю. Но пусть они будут, потому что я хожу на курсы английского языка. Надеюсь, что минимум через полтора года я смогу всё понять.
Кто из товарищей по команде был моей опорой в это время? Тьяго Алькантара, Алисон Бекер и Фабиньо. Они всегда дают мне советы и всегда готовы помочь со всем, что мне необходимо», — приводит слова Нуньеса SkySports.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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