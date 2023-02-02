Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Павлюченко: мне бы хотелось забить 200-й гол. И «Уфе» помогу — всё-таки Кубок России

Роман Павлюченко: мне бы хотелось забить 200-й гол. И «Уфе» помогу — всё-таки Кубок России
Комментарии

Бывший нападающий сборной России и английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил о желании забить 200-й гол в карьере и помочь «Уфе» в розыгрыше Кубка России.

«Ведём переговоры. Ещё сегодня поговорим. Если сегодня не договоримся по условиям, то перенесём на завтра. Но мне бы хотелось забить 200-й гол. И клубу помогу — всё-таки Кубок России», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, вчера, 1 февраля, стало известно о переговорах Павлюченко и «Уфы» о возобновлении карьеры 41-летнего российского форварда. Роман может сыграть в матче Кубка России с грозненским «Ахматом». Сам футболист не исключил варианта, при котором сыграет больше одного матча за башкирский клуб.

Новость по теме
«Я готов ворваться». Роман Павлюченко — о желании возобновить профессиональную карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023