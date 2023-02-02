Роман Павлюченко: мне бы хотелось забить 200-й гол. И «Уфе» помогу — всё-таки Кубок России

Бывший нападающий сборной России и английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил о желании забить 200-й гол в карьере и помочь «Уфе» в розыгрыше Кубка России.

«Ведём переговоры. Ещё сегодня поговорим. Если сегодня не договоримся по условиям, то перенесём на завтра. Но мне бы хотелось забить 200-й гол. И клубу помогу — всё-таки Кубок России», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, вчера, 1 февраля, стало известно о переговорах Павлюченко и «Уфы» о возобновлении карьеры 41-летнего российского форварда. Роман может сыграть в матче Кубка России с грозненским «Ахматом». Сам футболист не исключил варианта, при котором сыграет больше одного матча за башкирский клуб.