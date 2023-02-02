Алдонин: главное, чтобы запросы на VAR на Зимнем кубке РПЛ не превратились в балаган

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин в преддверии начала турнира Winline Зимнего кубка РПЛ прокомментировал возможность у клубов запросить проверку повтора с помощью системы VAR.

«Важный момент: а кто принимает решение запросить VAR? Главное, чтобы это не превратилось в балаган. Если раньше игроки просили карточки, показывая карман, то теперь все будут пытаться показывать большой экран. Главное, чтобы это в театр мимики и жестов не переросло.

Хочется больше действия и футбола качественного смотреть. Практика покажет, пойдёт ли это на пользу. По горячим следам найти такой момент — это как пальцем в небо. Команда может запросить эпизод, а потом возникнет ещё более сложный эпизод, требующий разбирательства, но возможности уже не будет», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.