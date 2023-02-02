Энцо Фернандес: будем стремиться вывести «Челси» на новый уровень

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал о желании добиваться со своим новым клубом поставленных целей, а также о том, в чём заключаются его сильные стороны как футболиста.
«Это большой клуб, который борется всегда, который побеждал в Лиге чемпионов, и мы будем стремиться достичь всего, чего хочет клуб, и вывести его на новый уровень. Для меня произошло много замечательных вещей. Я действительно рад возможности, которую предоставил мне «Челси», и я сделаю всё, чтобы достичь целей клуба.
Я техничен, у меня чёткое понимание игры, хорошие навыки дриблинга и техника удара. Я предлагаю высокий темп и влияние на игру. Я отдам все силы для поддержки своих товарищей по команде, чтобы сделать их ещё лучше», — приводит слова Фернандеса журналист Бен Джейкбос.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
- 2 февраля 2023
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