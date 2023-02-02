Главный тренер «Челси» прокомментировал несостоявшийся переход Зиеша в «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника синих Хакима Зиеша во французский «ПСЖ».

«Зиеш вернулся к тренировкам сегодня утром. Эта история с его несостоявшимся переходом закончилась. Он профессионал. Он всё понимает. Он предан делу и остаётся доступным для нас. Он останется нашим важным игроком до конца сезона», — приводит слова Поттера «твиттер» Absolute Chelsea.

«Челси» и «ПСЖ» достигли договорённости о переходе марокканского полузащитника в последний день зимнего трансферного окна, однако команды не успели оформить все необходимые документы для регистрации трансфера. Зиеш остался игроком «аристократов». В «ПСЖ» обвинили сторону англичан в срыве перехода.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: