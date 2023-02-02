Габулов — о запросах на Кубке РПЛ: изначально против VAR. Не знаю для чего, но пробуют

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил введение запросов на видеопросмотры на Winline Зимнем кубке Российской Премьер-Лиги.

«Это неофициальный турнир. В неофициальном турнире можно делать что угодно, поэтому и пытаются опробовать такие вещи. Я вообще изначально против VAR. Не знаю для чего, но пробуют», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В Зимнем кубке РПЛ принимают участие четыре команды чемпионата России: «Ростов», «Сочи», «Краснодар» и московский «Спартак». Первая встреча в рамках турнира проходит сегодня, 2 февраля. На стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби, ОАЭ, играют «Ростов» и «Спартак» (идёт первый тайм, 0:0). Завтра, 3 февраля, в 19:30 мск прозвучит стартовый свисток в матче «Сочи» и «Краснодара».