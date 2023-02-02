«Ростов» — «Спартак»: команды не забили голов в первом тайме
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Завершился первый тайм матча Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским «Спартаком». В первой половине встречи не было забито ни одного мяча.
Матч «Ростова» и «Спартака» проходит на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток в матче прозвучал в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Помимо «Ростова» и «Спартака», в турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», чей очный матч пройдёт завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
В турнирной таблице РПЛ текущего сезона «Спартак» занимает вторую строчку с 36 набранными очками. «Ростов» расположился на третьем месте с 35 заработанными баллами.
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