«Ростов» — «Спартак»: команды не забили голов в первом тайме

Завершился первый тайм матча Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским «Спартаком». В первой половине встречи не было забито ни одного мяча.

Матч «Ростова» и «Спартака» проходит на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток в матче прозвучал в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Помимо «Ростова» и «Спартака», в турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», чей очный матч пройдёт завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

В турнирной таблице РПЛ текущего сезона «Спартак» занимает вторую строчку с 36 набранными очками. «Ростов» расположился на третьем месте с 35 заработанными баллами.