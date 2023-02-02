Нуньес: Клопп не говорит по-испански, а я по-английски, поэтому мы не понимаем друг друга

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал детали о своей работе с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.

«Клопп не говорит по-испански, а я не говорю по-английски, поэтому мы не понимаем друг друга, но с тех пор, как я приехал в «Ливерпуль», он всегда вселял в меня уверенность. Думаю, он хочет увидеть то, что он видел во время моей игры за «Бенфику».

Не думаю, что сейчас играю хорошо, но я всегда хочу совершенствоваться. Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Клопп знает, что моя сила в скорости, забегании в открытое пространство. Кроме того, он говорит мне, что нужно быть более спокойным, когда я играю, и что мне нужно больше двигаться. Так что он хочет от меня именно этого и, конечно же, чтобы я забивал голы (смеётся)», — приводит слова Нуньеса SkySports.

Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса: