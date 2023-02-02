«Манчестер Юнайтед» сделал заявление после снятия обвинений с Гринвуда

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сделал заявление после известия о снятии с нападающего команды Мэйсона Гринвуда всех обвинений по уголовному делу.

«Мы принимаем во внимание решение суда о снятии всех обвинений в отношении Мэйсона Гринвуда. Теперь клуб проведёт свой собственный процесс, прежде чем объявит о следующих шагах. Мы не будем давать никаких дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершён», — приводит заявление «Манчестер Юнайтед» журналист Роб Доусон.

Напомним, Гринвуд обвинялся в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки. Сразу после предъявления обвинений «Манчестер Юнайтед» исключил английского футболиста из состава команды, а спонсор Nike объявил о прекращении сотрудничества с форвардом. Перед судом игрок предстал в октябре 2022 года.

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