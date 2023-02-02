Форвард «Ливерпуля» Нуньес рассказал о совете, который дал ему Юрген Клопп

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал о совете, который дал ему главный тренер Юрген Клопп, а также о своей реакции на решение наставника оставить его на скамейке запасных в последних матчах.

«Клопп сказал мне, что я должен быть спокоен в играх, когда дело доходит до завершения момента. Он хочет, чтобы я выждал секундную паузу, потому что если я буду стрелять со всей злостью или торопиться, то всё всегда будет плохо. Он просит меня взять лишнюю секунду со спокойствием, и тогда я забью.

В последних играх я был на скамейке запасных? Я считаю, что как игроку мне нужно использовать это как мотивацию. Вы можете злиться, но только на себя, и говорить: «Хорошо, завтра на тренировке я буду тренироваться вдвое усерднее».



Нужно воспринимать это именно так, потому что в ином случае всё пойдёт плохо. Вы должны сказать себе: «Я буду усердно тренироваться и буду делать всё хорошо, потому что хочу завоевать своё место, и я хочу играть». Вот как это делается», — приводит слова Нуньеса Sky Sports.