Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Ливерпуля» Нуньес рассказал о совете, который дал ему Юрген Клопп

Форвард «Ливерпуля» Нуньес рассказал о совете, который дал ему Юрген Клопп
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал о совете, который дал ему главный тренер Юрген Клопп, а также о своей реакции на решение наставника оставить его на скамейке запасных в последних матчах.

«Клопп сказал мне, что я должен быть спокоен в играх, когда дело доходит до завершения момента. Он хочет, чтобы я выждал секундную паузу, потому что если я буду стрелять со всей злостью или торопиться, то всё всегда будет плохо. Он просит меня взять лишнюю секунду со спокойствием, и тогда я забью.

В последних играх я был на скамейке запасных? Я считаю, что как игроку мне нужно использовать это как мотивацию. Вы можете злиться, но только на себя, и говорить: «Хорошо, завтра на тренировке я буду тренироваться вдвое усерднее».

Нужно воспринимать это именно так, потому что в ином случае всё пойдёт плохо. Вы должны сказать себе: «Я буду усердно тренироваться и буду делать всё хорошо, потому что хочу завоевать своё место, и я хочу играть». Вот как это делается», — приводит слова Нуньеса Sky Sports.

Новость по теме
Нуньес: Клопп не говорит по-испански, а я по-английски, поэтому мы не понимаем друг друга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023