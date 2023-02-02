Томаш Тавареш дебютировал за «Спартак» в матче с «Ростовом»

Португальский крайний защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш дебютировал за красно-белых в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка Российской Премьер-лиги с «Ростовом» (0:0, идёт второй тайм). Португалец появился на поле во втором тайме, заменив защитника Даниила Хлусевича. Матч проходит на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби, ОАЭ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

21-летний Тавареш перешёл в «Спартак» из лиссабонской «Бенфики» в январе 2023 года. Красно-белые заплатили за молодого защитника € 3 млн.

Помимо «Ростова» и «Спартака», в турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», чей очный матч пройдёт завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.