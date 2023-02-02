«Для меня он кумир». Нуньес — об экс-форварде «Ливерпуля» Луисе Суаресе

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поделился мнением о своём партнёре по сборной Уругвая и бывшем игроке мерсисайдцев Луисе Суаресе, который позвонил игроку после удаления в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Конечно, всегда полезно поговорить с Суаресом. Для меня он кумир. Он отличный пример для подражания. В сборной у меня сейчас с ним сейчас очень хорошие отношения.

Мы всегда разговариваем, и он всегда даёт мне советы. Я всегда стараюсь поддерживать с ним связь. Я спрашиваю его о многом, потому что он был в этом клубе и у него гораздо больше опыта, чем у меня. Он важный игрок, который даёт мне советы и объясняет мне все детали», — приводит слова Нуньеса SkySports.

Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса: