«Для меня он кумир». Нуньес — об экс-форварде «Ливерпуля» Луисе Суаресе

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поделился мнением о своём партнёре по сборной Уругвая и бывшем игроке мерсисайдцев Луисе Суаресе, который позвонил игроку после удаления в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Конечно, всегда полезно поговорить с Суаресом. Для меня он кумир. Он отличный пример для подражания. В сборной у меня сейчас с ним сейчас очень хорошие отношения.
Мы всегда разговариваем, и он всегда даёт мне советы. Я всегда стараюсь поддерживать с ним связь. Я спрашиваю его о многом, потому что он был в этом клубе и у него гораздо больше опыта, чем у меня. Он важный игрок, который даёт мне советы и объясняет мне все детали», — приводит слова Нуньеса SkySports.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
- 2 февраля 2023
-
21:47
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:22
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:00
-
19:43
-
19:43
-
19:35
-
19:20
-
19:19
-
19:08
-
19:03
-
18:57
-
18:55
-
18:55
-
18:46
-
18:37
-
18:17
-
18:16
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:34