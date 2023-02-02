«Спартак» обыграл «Ростов» в серии пенальти. Селихов отбил три удара с «точки»

Завершился проходивший сегодня, 2 февраля, матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком». Победу в серии пенальти одержали футболисты красно-белых (0:0, 2:1 пен.).

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн трансляцию матча.

В основное время матча команды не смогли забить друг другу голов. В самой концовке второго тайма мяч попал в руку защитника «Ростова» Павла Бочарова. Главный арбитр встречи Кирилл Левников принял решение не назначать пенальти в ворота ростовчан.

В составе «Ростова» пенальти исполняли Егор Голенков, Дмитрий Полоз, Данила Сухомлинов и Степан Мельников. Точным ударом отметился только Сухомлинов. Голкипер красно-белых Александр Селихов отразил три удара.

В «Спартаке» свои удары с «точки» реализовали Александр Соболев и Кейта Бальде. Никита Чернов и Даниил Зорин свои попытки не реализовали.

Помимо «Ростова» и «Спартака», в турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», чей очный матч пройдёт завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.