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Форвард «Спартака» Бальде: учу русский язык по одному часу каждый день

Форвард «Спартака» Бальде: учу русский язык по одному часу каждый день
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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде рассказал, сколько времени в день он тратит на изучение русского языка.

«Учу русский язык по одному часу каждый день», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 2 февраля, состоялся матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Спартак» встречался с «Ростовом». В основное время команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-белые — 2:1. Решающий пенальти исполнил Кейта Бальде, который вышел с первых минут второго тайма.

Напомним, со 2 по 11 февраля в ОАЭ проходит турнир Зимнего кубка РПЛ. Помимо «Спартака» и «Ростова», в нём также принимают участие «Сочи» и «Краснодар», которые сыграют свою встречу завтра, 3 февраля, начало – в 19:30 мск.

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