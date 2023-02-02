Георгий Джикия: я подожду возвращения России в УЕФА. Мне 29 — есть время подождать
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия оценил возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Будем ждать итогового решения. А размышлять и чего-то хотеть – это всё слова. Могу сказать, что сборная нужна. Собираться и играть надо. А с кем – думаю, наше руководство всё решит.
Я сам буду не против ещё раз забить Облаку, Куртуа, почему бы и нет?
Готов ли я ждать возвращения в УЕФА? Я подожду. Мне 29. Есть время подождать. Сколько? Пока в сборную будут вызывать – буду ждать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА.
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