Александр Соболев: отбить столько пенальти — нормально для Селихова. Мы уже не удивляемся

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оценил выступление голкипера красно-белых Александра Селихова в послематчевой серии пенальти с «Ростовом» в игре 1-го тура Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (0:0, 2:1 пен.).

«Мы уже не удивляемся. Отбить столько пенальти — нормально для Селихова. Если бы не отбил, то уже спрашивали бы», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Селихов отбил три из пяти ударов игроков «Ростова» в послематчевой серии. Голкипер «Спартака» пропустил лишь один мяч, ещё в одном случае футболист ростовчан пробил мимо ворот. «Спартак» заработал два очка по итогам матча, «Ростов» — одно.

Помимо «Ростова» и «Спартака», в турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», чей очный матч пройдёт завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.