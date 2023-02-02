Джикия: если закончу в сборной России — это будет концом. Не временным прекращением

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о возможной приостановке карьеры в сборной, пока национальную команду вновь не допустили к международным турнирам.

«Если я закончу в сборной, то это будет концом. А не временным прекращением», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 2 февраля, состоялся матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Спартак» встречался с «Ростовом». В основное время команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-белые — 2:1. Решающий пенальти исполнил Кейта Бальде, который вышел с первых минут второго тайма. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром», встреча состоится 6 февраля.