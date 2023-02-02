«Спокойно делаем свою работу». Джикия — после победы над «Ростовом»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1, 0:0 пен.).

«Понятное дело, что «Ростов» мы знаем больше, чем соперников по первым товарищеским играм. Будем ещё встречаться в чемпионате. Ну, открыли турнир. Пытались делать то, что наиграли. На чём делали акцент. Что-то получалось. Что-то нет. Спокойно делаем свою работу.



Опасные моменты были у наших ворот. Будем анализировать, смотреть. Обязательно будет разбор, проведём работу над ошибками», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Помимо «Ростова» и «Спартака», в турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», чей очный матч пройдёт завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.