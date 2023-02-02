Георгий Джикия высказался о новичках «Спартака» Дуарте и Тавареше

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о новичках красно-белых защитниках парагвайце Алексисе Дуарте и португальце Томаше Тавареше, пополнивших состав москвичей в зимнее трансферное окно.

«Дуарте? С каждым днём он становится всё ближе, адаптируется. И он, и Тавареш. Поэтому всё будет хорошо. Усиление ли это «Спартака»? Покажет время», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Дуарте до перехода в «Спартак» никогда не выступал в Европе. Тавареш ранее защищал цвета лиссабонской «Бенфики». На переходах данных защитников трансферная кампания «Спартака» в текущее окно завершилась. Об этом ранее сообщил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль. Оба игрока уже успели дебютировать за «Спартак» в товарищеских матчах.