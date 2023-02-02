Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: какой будет основная схема «Спартака»? Я пока не тренер

Джикия: какой будет основная схема «Спартака»? Я пока не тренер
Комментарии

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия иронично ответил на вопрос, какой будет основная игровая схема московской команды во второй части чемпионата России, отметив, что он пока не является главным тренером красно-белых.

«Будет ли основной схема 4-3-3? Я пока не тренер. Не могу отвечать на вопрос, какая будет схема. И как её будут корректировать. Я всё-таки пока игрок. Я в этой схеме себя прекрасно чувствую», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Главным тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль, возглавивший команду летом 2022 года. Под его руководством московский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 36 очков после 17 сыгранных матчей.

Новость по теме
«Спокойно делаем свою работу». Джикия — после победы над «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023