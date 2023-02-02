Джикия: какой будет основная схема «Спартака»? Я пока не тренер

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия иронично ответил на вопрос, какой будет основная игровая схема московской команды во второй части чемпионата России, отметив, что он пока не является главным тренером красно-белых.

«Будет ли основной схема 4-3-3? Я пока не тренер. Не могу отвечать на вопрос, какая будет схема. И как её будут корректировать. Я всё-таки пока игрок. Я в этой схеме себя прекрасно чувствую», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Главным тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль, возглавивший команду летом 2022 года. Под его руководством московский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 36 очков после 17 сыгранных матчей.