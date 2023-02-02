Джикия: «Спартаку» опять не дали пенальти? «Ростов» воспользовался нововведением

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия оценил решение главного арбитра матча с «Ростовом» в рамках Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (0:0, 2:1 пен) Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота ростовчан после видеопросмотра.
«Спартаку» опять не дали пенальти? «Ростов» воспользовался нововведением. Взяли челлендж. И глянули моментик. Я этот эпизод не видел.
Моё отношение к нововведениям? Понятное дело, что нужно приближённо играть к тому, как мы будем в чемпионате. Местами это, может, поможет разобраться в каком-то моменте. Но есть официальные правила игры. Поэтому 50 на 50. Нормально», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Помимо «Ростова» и «Спартака», в турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», чей очный матч пройдёт завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
- 2 февраля 2023
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