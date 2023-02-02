Соболев: не удивляет ли поведение «Зенита» из-за жалобы в CAS? Мне без разницы

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решение «Зенита» подать жалобу в CAS с просьбой пересмотреть дисквалификацию игроков санкт-петербургского клуба по итогам матча Фонбет Кубка России (0:0 в основное время, 4:2 в серии пенальти в пользу «Зенита»).

«Я новости не читаю. Это их право и команда — они могут делать всё, что хотят. Не удивляет ли поведение «Зенита» из-за жалобы в CAS? Мне без разницы. Я играю в «Спартаке», и меня интересует «Спартак». Что там делает «Зенит» и как тренируется — мне без разницы», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

По итогам встречи «Спартака» и «Зенита» в Кубке России игроков обоих клубов удалили за массовую драку после финального свистка. У санкт-петербургского клуба красные карточки получили Малком, Барриос и Родригао, а у московской команды – Соболев, Селихов и Николсон.