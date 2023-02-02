Мостовой — о запросах VAR на Кубке РПЛ: хорошая практика, но злоупотреблять не нужно

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил нововведения на Winline Зимнем кубке РПЛ с запросами на VAR, назвав это хорошей практикой, отметив, что данной возможностью не стоит злоупотреблять.

«Нововведения на Зимнем кубке РПЛ с запросами на VAR — хорошая практика. Ничего удивительного в этом не вижу. Когда-то все были категорически против VAR, но сейчас это работает уже на постоянной основе. Нововведения в футболе нужны, но только без перебора. Злоупотреблять не нужно. Можно рассмотреть дополнительные видеоповторы или тайм-ауты, но никаких красных мячей точно придумывать не нужно. Это может, наоборот, усугубить ситуацию», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.