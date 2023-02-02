Бекхэм: Мбаппе может стать одним из величайших футболистов и доминировать ещё долгое время

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм оценил игру нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, заявив, что он может стать одним из величайших футболистов в истории.

«Я думаю, что Килиан Мбаппе — это один из тех игроков, которые меня больше всего восхищают сейчас. Килиан ещё долго будет одной из главных звёзд. Если он продолжит играть так же, как до этого, он станет одним из величайших футболистов и будет доминировать ещё долгое время», — приводит слова Бекхэма ESPN Deportes.

Мбаппе выигрывал чемпионат мира 2018 года в России в составе сборной Франции. В 2022 году в Катаре нападающий вместе со своей национальной командой дошёл до финала турнира, став лучшим бомбардиром мирового первенства с восемью забитыми мячами.

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