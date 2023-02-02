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Самолёт шведского «Гётеборга» совершил аварийную посадку из-за футбольных мячей на борту

Самолёт шведского «Гётеборга» совершил аварийную посадку из-за футбольных мячей на борту
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Самолёт шведского футбольного клуба «Гётеборг» совершил аварийную посадку в Копенгагене, столице Дании, из-за ложной информации о возможности взрыва накачанных футбольных мячей, находящихся на борту. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Самолёт следовал из Швеции в Испанию, где «Гётеборг» должен начать предсезонную подготовку, но после сообщения пилота сделал аварийную посадку в Копенгагене.

«У меня срочное объявление. Нам стало известно, что на борту находится около 30 накачанных мячей. Из-за риска того, что они могут взорваться, нам нужно приземлиться в Копенгагене. После приземления нам потребуется около 30 минут для того, чтобы выкачать воздух из мячей. Приносим извинения за случившееся», — сказал пилот самолёта по громкой связи.

Однако представители шведской команды отрицают факт, что мячи были накачанными, заверяя, что лично перепроверили это перед взлётом.

«Перед вылетом мы выпустили воздух из мячей. Они новые, поэтому могут показаться накачанными. Каким-то образом в авиакомпании получили информацию о том, что в них есть воздух. Это была ложная тревога», — прокомментировал случившееся технический директор «Гётеборга» Рольф Густавссон.

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