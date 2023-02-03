Забитцер: я отдам всё ради футболки «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер поделился своими впечатлениями от пребывания в стане манкунианцев, а также своим мнением о клубе. Напомним, австриец перешёл к «красным дьяволам» на самом флажке зимнего трансферного окна на правах аренды из «Баварии».
«Я отдам всё ради футболки клуба. Очень рад быть здесь, сделаю всё возможное, и мы посмотрим, что произойдёт. Но я здесь, чтобы выигрывать трофеи. От меня болельщики могут ожидать хороших ударов и выигранных единоборств.
«Манчестер Юнайтед» — большой клуб с фантастическими болельщиками. «Олд Траффорд» — большой стадион, я играл там однажды. К сожалению, он был пуст, но я чувствовал, что он очень хороший. Это прекрасное чувство — иметь эту эмблему на груди, и я с нетерпением жду своего выступления. Буду счастлив выйти на поле «Олд Траффорд», — приводит слова Забитцера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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