Аднан Янузай близок к переходу в «Истанбул Башакшехир» из «Севильи»

Бельгийский полузащитник Аднан Янузай близок к переходу в турецкий «Истанбул Башакшехир» на правах аренды из испанской «Севильи». Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, бельгиец уже пропустил тренировку «Севильи» и прилетел в Турцию, где согласовывает последние детали перехода. «Башакшехир» возьмёт Янузая в аренду до конца текущего сезона. Интерес к полузащитнику также проявляла «Валенсия», однако в испанском клубе не были готовы выплачивать «Севилье» компенсацию за аренду игрока.
Отметим, что Янузай стал игроком «Севильи» в начале текущего сезона. О подписании контракта с ним было объявлено 1 сентября 2022 года. Футболист принял участие в шести матчах, в которых не смог отметиться результативными действиями.
«Севилья» — «Эльче». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 19-й тур:
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