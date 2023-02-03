Поттер: «Челси» никогда не будет хотеть оказаться в четвёрке. Цель одна — побеждать
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал об уровне амбиций лондонцев после совершённых ими приобретений в зимнее трансферное окно, заявив, что целью клуба является победа в английской Премьер-лиге.
«У «Челси» никогда не будет цели финишировать в четвёрке или тройке или занять второе место. У этого клуба одна цель — побеждать. Подписанные нами футболисты демонстрируют наши намерения», — приводит слова Поттера «твиттер» Football Daily.
«Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, набрав после 20 сыгранных матчей 29 очков. В следующем туре «аристократы» дома сыграют с «Фулхэмом» 3 февраля. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:
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