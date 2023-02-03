«Интер» продлил контракт с Маттео Дармианом до 2024 года

Миланский «Интер» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником команды Маттео Дармианом до 2024 года. Предыдущее соглашение 33-летнего футболиста с «нерадзурри» истекало летом 2023 года.

Дармиан выступает за «Интер» с 2020 года. Всего за миланский клуб итальянский защитник сыграл 91 матч, отметившись восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дармиан в составе «Интера» стал чемпионом Италии в 2021 году, выиграл Кубок страны в 2022 году, а также два раза одержал победу в итальянском Суперкубке (2022-й и 2023-й).

В текущем сезоне на счету Дармиана два гола и два голевых паса в 22 проведённых встречах. После 20 туров Серии A «Интер» занимает вторую строчку в таблице с 40 набранными очками.

«Интер» одолел «Аталанту» и вышел в полуфинал Кубка Италии:

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