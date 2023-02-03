«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Сегодня, 3 февраля, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии, в котором «Ювентус» играл с римским «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине. Стартовый свисток главного арбитра Фабио Марески прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме футболисты «старой синьоры» почти поровну владели мячом с «орлами», однако именно хозяева имели подавляющее преимущество над соперником по ударам — восемь против трёх. Один из ударов игроков «Ювентуса» в итоге привёл к голу. Случилось это на 44-й минуте встречи, когда центральный защитник Бремер при розыгрыше углового сумел поразить ворота соперника, подавал мяч в штрафную Филип Костич.

Во втором тайме футболисты Массимилиано Аллегри отдали сопернику и мяч, и инициативу, стараясь сосредоточиться на обороне своих ворот. Тактика оказалась выигрышной, и по окончании встречи игроки «Ювентуса» праздновали победу и выход в полуфинал турнира — 1:0.