Голы Асенсио и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Валенсией» в матче Ла Лиги

Сегодня, 3 февраля, состоялся перенесённый матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» играл с «Валенсией». Команды встретились на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберолы Рохаса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. Единственное взятие ворот на 45+3-й минуте в лице гола Антонио Рюдигера в итоге было отменено решением судей на VAR.

Вторая половина встречи прошла для «Реала» продуктивнее. Сначала на 52-й минуте встречи Марко Асенсио решился на дальний удар после передачи Карима Бензема, который оказался точным.

Гол Асенсио:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Через пару минут «сливочные» отличились вновь — в этот раз гол забил бразилец Винисиус, точную передачу ему отдал Карим Бензема.

Гол Винисиуса:

На 60-й минуте автор двух результативных передач, Карим Бензема, оказался заменён вследствие полученной травмы, вместо него вышел Родриго. На 72-й минуте «летучие мыши» остались в меньшинстве, когда центральный защитник Габриэл Паулиста получил прямую красную карточку. Оставшееся время матча «Реал» довёл до спокойной победы — 2:0.