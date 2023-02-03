С «Ювентуса» могут снять ещё 20 очков в чемпионате Италии

Туринский «Ювентус» может понести ещё одно наказание за финансовые махинации, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
По данным источника, Итальянская федерация футбола хочет, чтобы с «Ювентуса» сняли минимум 20 очков из-за махинаций с зарплатами футболистов.
«Ювентус» утверждал, что игроки согласились отказаться от своей заработной платы за четыре месяца, чтобы помочь клубу во время пандемии.
Однако прослушивание телефонных разговоров и сообщений в социальной сети, подтверждённые игроками, включая Маттейса де Лигта и Маттиа Де Шильо, доказывают, что команда и клуб всегда знали, что это не совсем так. Они отказывались от одного месяца своей заработной платы, а остальные месяцы получали зарплату в различных формах, таких как бонусы и спонсорские сделки. Зарплата футболистам выплачивалась тайно.
Ранее «Ювентус» был оштрафован на 15 очков и опустился с третьего на десятое место в чемпионате Италии.
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