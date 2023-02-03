Карим Бензема получил травму в матче с «Валенсией»

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Бензема был заменён на 60-й минуте. Вместо него на поле вышел Родриго. К этому моменту Карим отметился двумя результативными передачами. Уходя с поля, Бензема держался за заднюю часть ноги.
Напомним, ранее Бензема из-за травмы пропустил весь чемпионат мира по футболу, где его сборная Франции добралась до финала турнира и проиграла национальной команде Аргентины.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив девять голов и сделал три результативные передачи.
Погба станцевал с травмированным коленом:
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