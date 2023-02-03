Сергей Юран: что бы я пожелал Карпину? Он меня ни разу не поздравлял с днём рождения
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран не стал поздравлять Валерия Карпина с днём рождения. Напомним, сегодня, 2 февраля 2023 года, известному российскому экс-футболисту и действующему тренеру исполняется 54 года.
«Что бы я пожелал Карпину в день рождения? Мне никто ничего не желал, поэтому какие ко мне вопросы. Вы же не звоните Карпину, когда у меня день рождения. Он меня ни разу не поздравлял», — приводит слова Сергея Юрана «РБ Спорт».
Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Также по совместительству он занимает должность наставника футбольного клуба «Ростов». Сейчас национальная команда отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.
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