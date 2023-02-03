Гус Хиддинк: удивлён, что Павлюченко хочет вернуться в футбол

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».



«Павлюченко хочет вернуться в футбол? Удивлён. У Романа была отличная футбольная карьера. Павлюченко — один из сильнейших российских нападающих в истории», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».



Напомним, о завершении карьеры экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Последним клубом форварда было «Знамя» из Ногинска.



Ранее сообщалось, что в случае подписания контракта с «Уфой» Павлюченко примет участие в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России с «Ахматом», который состоится 26 февраля.