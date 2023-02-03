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Гус Хиддинк: удивлён, что Павлюченко хочет вернуться в футбол

Гус Хиддинк: удивлён, что Павлюченко хочет вернуться в футбол
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Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».

«Павлюченко хочет вернуться в футбол? Удивлён. У Романа была отличная футбольная карьера. Павлюченко — один из сильнейших российских нападающих в истории», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, о завершении карьеры экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Последним клубом форварда было «Знамя» из Ногинска.

Ранее сообщалось, что в случае подписания контракта с «Уфой» Павлюченко примет участие в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России с «Ахматом», который состоится 26 февраля.

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