Геннадий Орлов назвал двух лучших легионеров в истории РПЛ

Известный российский комментатор Геннадий Орлов назвал двух лучших легионеров в истории чемпионата России.

«Вагнер Лав. Еще скажу про Халка. Они оба — выдающиеся игроки, оба играли за сборную Бразилии, вызываясь из российского чемпионата. Сейчас в сборной Бразилии будет новый главный тренер. У того, который был, у него была непонятная конфликтная история с победителями Олимпиады — Малкомом и Клаудиньо. Теперь они по возрасту подходят. Я очень надеюсь, что они из «Зенита» поедут в сборную Бразилии», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, Вагнер Лав известен в России по выступлению за московский ЦСКА. Халк, в свою очередь, защищал цвета питерского «Зенита».

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