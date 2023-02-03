Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов назвал двух лучших легионеров в истории РПЛ

Геннадий Орлов назвал двух лучших легионеров в истории РПЛ
Комментарии

Известный российский комментатор Геннадий Орлов назвал двух лучших легионеров в истории чемпионата России.

«Вагнер Лав. Еще скажу про Халка. Они оба — выдающиеся игроки, оба играли за сборную Бразилии, вызываясь из российского чемпионата. Сейчас в сборной Бразилии будет новый главный тренер. У того, который был, у него была непонятная конфликтная история с победителями Олимпиады — Малкомом и Клаудиньо. Теперь они по возрасту подходят. Я очень надеюсь, что они из «Зенита» поедут в сборную Бразилии», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, Вагнер Лав известен в России по выступлению за московский ЦСКА. Халк, в свою очередь, защищал цвета питерского «Зенита».

Звёздные легионеры, которых потеряла РПЛ

Новость по теме
Бердыев выделил положительную сторону отъезда сильных легионеров из РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023