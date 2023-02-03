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Денис Бояринцев: Карпин — просто хороший специалист, а не топовый тренер

Денис Бояринцев: Карпин — просто хороший специалист, а не топовый тренер
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Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Денис Бояринцев поздравил главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с 54-летием. Напомним, вчера, 2 февраля 2023 года, известному российскому экс-футболисту и действующему тренеру исполнилось 54 года.

«Желаю Карпину терпения в такой нелёгкой профессии. Это самое главное, потому что в современных реалиях тренер сталкивается с околофутбольными проблемами. Терпения и крепкого здоровья.

На данном этапе в России нет топовых тренеров, поэтому Карпин — просто хороший специалист. Не знаю, есть ли в нашей стране тренер, соответствующий европейскому уровню? На данном этапе только Станислав Черчесов работает в Венгрии и добился там успехов», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

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