Денис Бояринцев: Карпин — просто хороший специалист, а не топовый тренер

Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Денис Бояринцев поздравил главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с 54-летием. Напомним, вчера, 2 февраля 2023 года, известному российскому экс-футболисту и действующему тренеру исполнилось 54 года.



«Желаю Карпину терпения в такой нелёгкой профессии. Это самое главное, потому что в современных реалиях тренер сталкивается с околофутбольными проблемами. Терпения и крепкого здоровья.



На данном этапе в России нет топовых тренеров, поэтому Карпин — просто хороший специалист. Не знаю, есть ли в нашей стране тренер, соответствующий европейскому уровню? На данном этапе только Станислав Черчесов работает в Венгрии и добился там успехов», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».