Юрий Сёмин: Карпин — хороший тренер с характером. Желаю ему побеждать во всем

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Валерия Карпина специалистом с волевым характером. Напомним, вчера, 2 февраля 2023 года, известному российскому экс-футболисту и действующему тренеру исполнилось 54 года.
«Карпин — хороший тренер с волевым характером. Желаю ему побеждать во всём. Пусть будет как можно больше футбольной удачи!», — приводит слова Юрия Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Также по совместительству он занимает должность наставника футбольного клуба «Ростов». Сейчас национальная команда отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.
«Ростов» под руководством Валерия Карпина набрал 35 очков в 17 матчах РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице.
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