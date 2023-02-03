Юрий Сёмин: Карпин — хороший тренер с характером. Желаю ему побеждать во всем

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Валерия Карпина специалистом с волевым характером. Напомним, вчера, 2 февраля 2023 года, известному российскому экс-футболисту и действующему тренеру исполнилось 54 года.



«Карпин — хороший тренер с волевым характером. Желаю ему побеждать во всём. Пусть будет как можно больше футбольной удачи!», — приводит слова Юрия Сёмина «РБ Спорт».



Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Также по совместительству он занимает должность наставника футбольного клуба «Ростов». Сейчас национальная команда отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.



«Ростов» под руководством Валерия Карпина набрал 35 очков в 17 матчах РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице.