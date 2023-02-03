Орлов назвал главное достоинство Семака

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«У Семака в команде звёзды. Должна быть конкуренция и живая скамейка. Посмотрите на раздевалку «Зенита» — там нет конфликтов. Главное достоинство Семака — дипломатичность и мягкость. Это игрокам очень нравится. Он не срывается, может держать себя в руках. У него европейская культура, поэтому он может работать в Европе. Кроме этого, у него есть принцип — играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Это самое главное для тренера. Когда игроки видят, что всё справедливо, они с уважением относятся к тренеру», — приводит слова Орлова Sport24.

После 17 туров «Зенит» занимает первую строчку в РПЛ, записав в свой актив 42 очка. Ближайшего преследователя в лице «Спартака» команда опережает на шесть очков.