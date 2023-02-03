«Краснодар» — «Сочи»: во сколько матч Зимнего кубка РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 3 февраля, состоится матч первого тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Краснодар» сыграет с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу можно будет увидеть на «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами назначены Кирилл Большаков и Валерий Данченко. Резервным арбитром станет Кирилл Левников.
«Спартак» и «Ростов» являются соседями по турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Краснодарский клуб занимают восьмую строчку (25 очков), отставая от лидирующего «Зенита» на 17 очков. Коллектив из Сочи располагается на девятой строчке турнирной таблицы, имея равенство очков с «быками».
Новость по темеЗимний кубок РПЛ — 2023: участники, регламент, расписание матчей
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