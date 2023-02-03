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Игрок «МЮ» Гринвуд прокомментировал снятие с него обвинений в изнасиловании

Игрок «МЮ» Гринвуд прокомментировал снятие с него обвинений в изнасиловании
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд прокомментировал снятие с него обвинений в изнасиловании.

«Я испытываю облегчение от того, что этот вопрос теперь решен, и хотел бы поблагодарить свою семью, близких и друзей за поддержку.

Больше никаких комментариев сейчас не будет», – приводит слова Гринвуда Sky Sports.

Напомним, Гринвуд обвинялся в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки. Сразу после предъявления обвинений «Манчестер Юнайтед» исключил английского футболиста из состава команды, а спонсор Nike объявил о прекращении сотрудничества с форвардом. Перед судом игрок предстал в октябре 2022 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет в «Ньюкаслом».

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