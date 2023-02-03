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Иско может подписать контракт с «Эвертоном»

Иско может подписать контракт с «Эвертоном»
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«Эвертон» может подписать контракт с испанским полузащитником Иско.

Как сообщает The Times, руководство клуба АПЛ изучает возможность сотрудничества с экс-футболистом «Реала».

30-летний футболист в январе не сумел договориться с «Унионом» и остаётся в статусе свободного агента после ухода из «Севильи».

В текущем сезоне Иско провел в Ла Лиге 12 матчей и отдал 2 голевых паса.

Напомним, Иско подписал контракт с «Севильей» в августе 2022 года на правах свободного агента. В декабре того же года соглашение с испанским футболистом было аннулировано. Как сообщил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, Иско не оправдал надежд, возложенных на него при подписании.

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