Иско может подписать контракт с «Эвертоном»
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«Эвертон» может подписать контракт с испанским полузащитником Иско.
Как сообщает The Times, руководство клуба АПЛ изучает возможность сотрудничества с экс-футболистом «Реала».
30-летний футболист в январе не сумел договориться с «Унионом» и остаётся в статусе свободного агента после ухода из «Севильи».
В текущем сезоне Иско провел в Ла Лиге 12 матчей и отдал 2 голевых паса.
Напомним, Иско подписал контракт с «Севильей» в августе 2022 года на правах свободного агента. В декабре того же года соглашение с испанским футболистом было аннулировано. Как сообщил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, Иско не оправдал надежд, возложенных на него при подписании.
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