Андрей Талалаев рассказал подробности ухода Игоря Смольникова из «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказался об уходе защитника команды Игоря Смольникова.



«Находился в отпуске, когда президент клуба сообщил: к нему пришёл игрок и озвучил решение. Я уточнил, нужен ли мой звонок, чтобы оставить Смольникова в команде. «Мы говорили около получаса, Игорь аргументированно изложил причины, не думаю, что твоё вмешательство его переубедит», — был ответ. С моей стороны бессмысленно сглаживать что‑то на ровном месте: у нас не было ни конфликтов, ни ругани. Не сказать, что понравилось отсутствие звонка от футболиста перед уходом, но допускаю, что в те несколько дней я просто отключал телефон, имею такую привычку в отпуске, помогает разгрузить голову.



Два серьёзных человека расставили точки над i. У одного из них был пункт в контракте, позволяющий уйти в одностороннем порядке, я специально ходил к нашим юристам, чтобы посмотреть договор. Мне кажется, этого достаточно, чтобы не ковырять ситуацию глубже. Хотел оставить Смольникова, звонил предыдущим руководителям «Торпедо», уточнял, как в контракте появился удивительный пункт, дающий большую преференцию игроку, но делающий беззащитным клуб. Я против контрактов, лишающих одну из сторон рычагов воздействия. Когда один из самых опытных и высокооплачиваемых футболистов уходит таким образом, это ещё и плодит ненужные кривотолки. Но ситуация, полагаю, проще. Профессионал принял решение, понимая сложность задач и вероятность вылета, его красивой карьере это ни к чему», – приводит слова Талалаев «Матч ТВ».