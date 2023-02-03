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Винисиус провёл 200-й матч за «Реал»

Винисиус провёл 200-й матч за «Реал»
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор провёл юбилейный матч за команду.

Перенесённая игра 17-го тура Ла Лиги с «Валенсией» стала для бразильца 200-й в составе мадридцев во всех турнирах. За это время он забил 49 голов и отдал 37 результативных передач.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года, до этого играл за «Фламенго».

Сегодня, 3 февраля, завершился перенесённый матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» играл с «Валенсией». Команды встретились на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберолы Рохаса прозвучал в 23:00 мск. «Реал» одержал победу в матче со счётом 2:0.

Мадридский клуб располагается на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков.

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