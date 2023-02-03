Бускетс может продлить контракт с «Барселоной» с понижением зарплаты

Полузащитник Серхио Бускетс намерен остаться в «Барселоне» на новый сезон.



Как сообщает журналист Роджер Саперас, футболист готов подписать краткосрочный контракт, предполагающий более низкую зарплату, чем сейчас. Игрок ожидает предложения от руководства клуба и затем будет принимать решение о своем будущем.



Отмечается, что у Бускетса есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.



Текущее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года.



Серхио Бускетс выступает за основную команду «Барселоны» с 2008 года.



«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 50 очков. Идущий вторым «Реал» отстаёт от «сине-гранатовых» на 5 баллов.

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