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Бускетс может продлить контракт с «Барселоной» с понижением зарплаты

Бускетс может продлить контракт с «Барселоной» с понижением зарплаты
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Полузащитник Серхио Бускетс намерен остаться в «Барселоне» на новый сезон.

Как сообщает журналист Роджер Саперас, футболист готов подписать краткосрочный контракт, предполагающий более низкую зарплату, чем сейчас. Игрок ожидает предложения от руководства клуба и затем будет принимать решение о своем будущем.

Отмечается, что у Бускетса есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.

Текущее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года.

Серхио Бускетс выступает за основную команду «Барселоны» с 2008 года.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 50 очков. Идущий вторым «Реал» отстаёт от «сине-гранатовых» на 5 баллов.

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