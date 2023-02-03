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Тюрам является приоритетной трансферной целью «Атлетико» на лето

Тюрам является приоритетной трансферной целью «Атлетико» на лето
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Французский нападающий Маркус Тюрам может продолжить карьеру в «Атлетико».

Мадридский клуб хотел подписать нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» в зимнее трансферное окно и сохраняет интерес к нему. Француз является главной целью спортивного директора «матрасников» Андреа Берты, сообщает AS.

Контракт Тюрама с «Боруссией» рассчитан до конца этого сезона, летом он станет свободным агентом. Игрок хочет присоединиться к команде, которая будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В «Атлетико» Маркуса считают проверенным игроком, который может выступать на высоком уровне ещё долгое время.

В текущем сезоне Бундеслиги 25-летний форвард провёл 17 матчей, отличившись 10 голами и 3 ассистами.

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