Мюллер стал рекордсменом по выигранным матчам в Кубке Германии
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом по выигранным матчам в Кубке Германии.
33-летний немец одержал 53-ю победу – больше всех в истории турнира. Игрок превзошёл экс-хавбека «Вердера» Мирко Вотаву.
Также Мюллер повторил рекорд мюнхенского клуба по играм (63) в Кубке Германии, догнав Зеппа Майера.
Напомним, завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором на стадионе «Мева-Арена» «Майнц» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча закончилась разгромной победой гостей – 4:0. В матче результативной передачей отметился нападающий мюнхенцев Томас Мюллер. Немец ассистировал на своего партнёра Джамалу Мусиалу, после чего молодой немецкий полузащитник забил второй мяч в этой игре.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
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